Likwidacja barier architektonicznych w szkołach to wciąż wielki problem na wsi. Dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych uczniów kosztuje tyle, co w dużych szkołach miejskich, a placówki wiejskie są znacznie mniejsze, gminy zaś mniej zasobne. Z podobnymi problemami mierzy się także gmina Torzym.

– Są jednak programy i specjalne fundusze, które będziemy chcieli wykorzystać do likwidacji barier architektonicznych w szkołach – mówi Ewelina Niwald-Brzuśnian, burmistrzyni Torzymia.

Na terenie miasta i gminy Torzym jest 6 szkół. Żadna z nich nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.