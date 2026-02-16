Jeszcze w grudniu samorządy Skwierzyny, Santoka i Drezdenka podpisały list intencyjny w sprawie budowy ścieżki rowerowej na nasypie dawnej linii kolejowej Skwierzyna – Stare Bielice. Dokument został przekazany do urzędu marszałkowskiego z prośbą o wsparcie finansowe.

Gmina Skwierzyna rozpisała już przetarg na wykonanie swojej części trasy. To czterokilometrowa ścieżka prowadzącą do osiedla Ceramików w Murzynowie.

– Jesteśmy zaskoczeni liczbą aż 19 firm, chcących wybudować trasę – mówi Zbigniew Moraczyński, zastępca burmistrza Skwierzyny.

Dodajmy, że powstał już liczący 12 kilometrów odcinek trasy Drezdenko–Trzebicz–Gościm. W przyszłości trasa ta połączy trzy gminy, tworząc kolejny odcinek regionalnej sieci rowerowej.