We wtorek rano (17 lutego) Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Prewencyjna operacja była efektem aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy.

Według informacji przekazanych przez DORSZ po godz. 8, „operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone”. Naziemne systemy obrony oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowych działań.

Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez obiekty mogące stanowić zagrożenie. Dziękujemy za wsparcie NATO oraz Siłom Powietrznym Niemiec, których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych

– przekazano w komunikacie na platformie X.

Dowództwo Operacyjne RSZ zaznaczyło, że Wojsko Polskie jest w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej i monitoruje sytuację na terenie Ukrainy.

O prewencyjnym poderwaniu samolotów DORSZ poinformował we wtorek (17 lutego) po godz. 4.30.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości

– informowało dowództwo na platformie X.

DORSZ podkreślało też, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

W związku z koniecznością „zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego” czasowo wstrzymane były operacje lotnicze na lotniskach w Rzeszowie i Lublinie. Po godz. 7 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o wznowieniu ruchu na obu lotniskach.