Formalnie od dziś, ale faktycznie już od soboty uczniowie z woj. lubuskiego rozpoczęli ferie zimowe.

Zanim rozpoczęli swój wypoczynek, służby w regionie musiały wykonać intensywną pracę, aby w trakcie dwutygodniowej przerwy w zajęciach szkolnych zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo oraz właściwe warunki do spokojnego odpoczynku. Mówi Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski:

– Wiele informacji na temat bezpiecznych ferii można znaleźć na stronie internetowej lubuskiej policji – zwraca uwagę insp. Jerzy Czebreszuk, komendant wojewódzki policji w Gorzowie:

– Straż pożarna oparła bezpieczeństwo w czasie ferii na czterech filarach – informuje zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Bartłomiej Mądry:

– W naszym województwie zatwierdzono 115 miejsc i form wypoczynku zorganizowanego – mówi Marzena Pulik – Sowińska, lubuski wicekurator oświaty:

Uczniowie z lubuskiego do szkolnych ławek powrócą 2 marca.