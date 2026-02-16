Malwina Kubicka – dyrektorka Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
Sługocki o wyborach w KO
Waldemar Sługocki może stracić władzę w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. Swój start w wewnątrzpartyjnych wyborach ogłosili wojewoda Marek Cebula oraz posłanka...
Ferie zimowe to wolny czas. Ale część dzieci i młodzieży zostanie w tym okresie w swoich domach. Gminne placówki kultury...
W pawilonie przyrodniczym nowosolskiego muzeum zorganizowane zostaną zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podstawą działań będą prezentowane tam wystawy czasowe i stałe....
Około sześciuset uczniów z czterech szkołach ponadpodstawowych powiatu nowosolskiego bierze udział w projekcie pod nazwą "Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego...
Rozgorzała walkę o władze w lubuskiej Koalicji Obywatelskiej. W ostatnich dniach swój start na przewodniczącego ogłosili wojewoda Marek Cebula oraz...
Zielonogórzanie mogą otrzymać wsparcie od psychologów, kuratorów oraz policjantów - na terenie całego kraju rozpoczęła się akcja Tydzień Pomocy Osobom...
