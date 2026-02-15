Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów pokonali na wyjeździe Siódemkę Miedź Legnica 40:30 w 16. kolejce Ligi Centralnej.
Do przerwy gorzowianie prowadzili 19:15. O przebiegu spotkania opowiada trener Stali, Michał Nieradko:
Piłkarze ręczni Rajbud Development Stali Gorzów pokonali na wyjeździe Siódemkę Miedź Legnica 40:30 w 16. kolejce Ligi Centralnej.
Do przerwy gorzowianie prowadzili 19:15. O przebiegu spotkania opowiada trener Stali, Michał Nieradko:
Futsalistki AZS-u UZ Zielona Góra przegrały na wyjeździe z Komax Unią Opole 0:4 w meczu 11. kolejki I ligi kobiet....
Panczenista Władimir Semirunnij nie pomyślał o tym, aby przynieść medal na spotkanie z dziennikarzami dwa dni po tym, jak zajął...
Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza: "Czesław Osękowski. 80 lat pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie światowej" - audycja Konrada Stanglewicza w...
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział weto do ustawy o statusie osoby najbliższej, jeśli nie będzie w niej zapisu o wyjątkowym statusie małżeństwa. Pytany...
Od niedzieli 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe za rok 2025. Mogą zrobić to przez internet – z wykorzystaniem...
W Tatrach w niedzielę (15 lutego) odnaleziono ciało turysty, który wyruszył samotnie na Orlą Perć, uważaną za najtrudniejszy szlak w...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra