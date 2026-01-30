Jerzy Korolewicz, prezes ZIPH oraz dyrektor Anna Bonus – Mackiewicz Wydział konsultacji społecznych i rewitalizacji.
Polonezem w wykonaniu zespołu Mali Gorzowiacy przywitali gorzowian gospodarze nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Gorzowie. Po wczorajszym koncercie AudioFeels...
Goścmi Krzysztofa Baługa byli: Anna Chinalska (PSL)Jackub Ast (PiS)Tomasz Gierczak (KO)Tomasz Siemiński (PL2050)
Gościem Krzysztofa Baługa jest Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski
Krzysztof Baług rozmawia z prof. Piotrem Kułykiem - ekonomistą UZ
Blackout w części Ukrainy. Jak poinformował minister energetyki Denys Szmyhal, doszło do awarii i wyłączenia linii wysokiego napięcia pomiędzy systemami...
W woj. lubuskim w okolicach Gubina i Brodów pod ziemią leżą znaczne zasoby węgla brunatnego. Budowę kopalni przed laty wstrzymały...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra