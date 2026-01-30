Politycy i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się w piątek (30 stycznia) w Gorzowie, by rozmawiać o rozwoju infrastrukturalnym Polski. Gościem spotkania był poseł Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego za rządów PiS.

Piątkowe spotkanie odbyło się pod hasłem „Polska – Kierunek Rozwój”. Marcin Horała przedstawiał m.in swoje spojrzenie na potencjalną przyszłość rozwoju kraju:

– Od początku roku politycy Prawa i Sprawiedliwości spotykają się z mieszkańcami we wszystkich powiatach – mówi poseł Władysław Dajczak:

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej im. Bp. Antoniego Stankiewicza przy ul. Obotryckiej.