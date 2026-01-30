29 stycznia 1945 roku z ówczesnego Grünberga (dziś Zielona Góra) wyruszył najdłuższy Marsz śmierci II wojny światowej. Z filii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, wyruszyło w liczącą 800 kilometrów drogę około 2600 Żydówek pochodzących z Polski i Węgier. Przeżyło ją 300 więźniarek.

Jutro (31.01) w Zielonej Górze przypomniana zostanie tragiczna historia kobiet i uczczona ich pamięć.

– Rozpoczniemy o 11.00 przy dawnym cmentarzu żydowskim – mówi Andrzej Kirmiel, twórca i pierwszy prezes Fundacji Lubuska Judaica.

Organizatorami obchodów 80 rocznicy tragicznego marszu są władze Zielonej Góry oraz fundacja Tłocznia.