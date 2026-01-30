W poniedziałek (2 lutego) rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w naszym regionie. Jako pierwsi przed komisją staną młodzi ludzie z powiatów: gorzowskiego oraz międzyrzeckiego.

W całym województwie lubuskim wezwanie do stawienia się przed komisją otrzyma prawie 6500 osób, w tym 45 pań. To głownie panowie urodzeni w 2007 roku oraz urodzeni wcześniej, którzy z różnych względów do tej pory nie posiadają przyznanej kategorii wojskowej. Mundurowi liczą, ze zjawią się też ochotnicy. Jak przebiega kwalifikacja wyjaśnia ppor. Dawid Śladek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gorzowie:

Czy udział w kwalifikacji wojskowej oznacza automatycznie przydział do jednostki?

W marcu przed komisją staną mieszkańcy Gorzowa oraz powiatów: strzelecko – drezdeneckiego oraz sulęcińskiego.