Śliskie ulice i chodniki dają się dziś we znaki mieszkańcom Gorzowa. Gołoledź sprawia, że nietrudno o upadek, dlatego w szpitalu przy Dekerta przybywa pacjentów z urazami.

Gołoledź dziś od rana bardzo utrudnia poruszanie się mieszkańcom Gorzowa. Śliskie chodniki i jezdnie sprawiły, że nietrudno o upadek czy kolizję. Czy gorzowianie trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy z powodu urazów po poślizgnięciach? Mówi Paweł Trzciński, rzecznik gorzowskiej lecznicy:

Warto dziś zachować ostrożność, zwłaszcza na śliskich chodnikach. W sytuacjach nagłych pomoc możemy wezwać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.