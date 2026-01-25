Koszykarki Enei AZS AJP Gorzów awansowały do półfinałów Mistrzostw Polski do lat 19.

W decydującym trzecim meczu rozgrywanych u siebie ćwierćfinałów gorzowianki bez problemu pokonały Polonię Warszawa 85:45. O losach meczu w dużej mierze przesądziła pierwsza kwarta wygrana przez gospodynie 28:2. Enea AZS AJP zajęła ostatecznie 2. miejsce, za Basketem Ksawerów, z którym wczoraj przegrała 81:84:

