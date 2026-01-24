Z różnym szczęściem lubuscy koszykarze rywalizowali dziś w II lidze oraz ogólnopolskich rozgrywkach młodzieżowych.

Drugoligowy Kangoo Basket Gorzów pokonał u siebie Wiarę Lecha Poznań 98:73, natomiast SKM Zastal Zielona Góra uległ KK Oleśnica 82:91.

Z kolei w Centralnej Lidze Juniorów zielonogórzanie pokonali Spójnię Stargard 82:65 i to jest ich drugie zwycięstwo w drugim dniu turnieju w hali przy ul. Amelii. Na zakończenie SKM zagra w niedzielę z Eneą Basket Poznań – początek o 15:00.

Tymczasem w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski U19 kobiet Enea AZS AJP Gorzów przegrała z Basketem 4 Ever Ksawerów 81:84. W niedzielę o 12:30 w hali przy ul. Chopina gorzowianki podejmą Polonię Warszawa.

Wyniki lubuskich koszykarzy (24.01):