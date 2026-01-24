Z różnym szczęściem lubuscy koszykarze rywalizowali dziś w II lidze oraz ogólnopolskich rozgrywkach młodzieżowych.
Drugoligowy Kangoo Basket Gorzów pokonał u siebie Wiarę Lecha Poznań 98:73, natomiast SKM Zastal Zielona Góra uległ KK Oleśnica 82:91.
Z kolei w Centralnej Lidze Juniorów zielonogórzanie pokonali Spójnię Stargard 82:65 i to jest ich drugie zwycięstwo w drugim dniu turnieju w hali przy ul. Amelii. Na zakończenie SKM zagra w niedzielę z Eneą Basket Poznań – początek o 15:00.
Tymczasem w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski U19 kobiet Enea AZS AJP Gorzów przegrała z Basketem 4 Ever Ksawerów 81:84. W niedzielę o 12:30 w hali przy ul. Chopina gorzowianki podejmą Polonię Warszawa.
Wyniki lubuskich koszykarzy (24.01):
- II liga: EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów – Wiara Lecha Poznań 98:73 (18:15, 27:24, 22:13, 31:21)
- II liga: REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra – Team-Plast KK Oleśnica 82:91 (18:23, 17:30, 23:16, 24:22)
- Ćwierćfinał Mistrzostw Polski U-19 kobiet: ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski – Basket 4Ever Ksawerów 81:84 (14:21, 27:21, 23:20, 17:22)
- Centralna Liga Juniorów: REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra – PGE Spójnia ZS 2 Stargard 82:65 (23:19, 21:17, 16:15, 22:14)