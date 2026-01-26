Gmina Iłowa planuje w ramach rewitalizacji przebudowę budynku Biblioteki Kultury. Kompleks ma tworzyć spójną całość architektoniczną. Samorząd poszukuje pieniędzy z dofinansowania na ten cel.

Zadanie szacowane jest na około 16 milionów złotych. – O ile budynek samej biblioteki ma swój wyjątkowy charakter, o tyle główna siedziba różni się znacznie pod tym względem. Chcemy stworzyć zabudowania utrzymane w tym samym stylu. Jest to duże wyzwanie budowlane, ale liczę na to, że przy otrzymanej pomocy finansowej się to uda – mówi burmistrz Paweł Lichtański:

Po zakończeniu prac projektowych miasto chce ruszyć z robotami jeszcze w tym roku.