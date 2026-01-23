Gmina Iłowa w nowym budżecie zaplanowała inwestycje na łączną sumę 22 milionów złotych. To około 40 zadań inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to zakończenie przebudowy stadionu miejskiego.
Samorząd planuje także modernizację części Parku Dworskiego. – W tym roku kończymy trwające już roboty przy kompleksie sportowym klubu Piast Iłowa. Przed nami także sporo nowych wyzwań. Część pieniędzy udało nam się otrzymać w ramach dofinansowań – mówi burmistrz Paweł Lichtański:
– Nie zabraknie także inwestycji związanych z przebudową dróg – zaznacza włodarz gminy:
Dodajmy, że tegoroczny budżet Iłowej to 70 milionów złotych.
