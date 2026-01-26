Ze względu na zalegającą gołoledź poranne autobusy gminnej komunikacji publicznej oraz szkolne nie wyjechały na trasy.

„Sytuacja jest dynamiczna, a pojazdy wyjadą niezwłocznie po tym, jak pozwoli na to pogoda”- czytamy na profilu Moja Gmina Deszczno.

Jego autorzy zalecają szczególną ostrożność w podróżach do pracy lub szkoły i, o ile to możliwe, pozostanie w domach do ustąpienia trudnych warunków atmosferycznych.

Jak podaje na swoim profilu w mediach społecznościowych burmistrz Strzelec Krajeńskich, Mateusz Feder, z powodu bardzo trudnych warunków piaskarki, które od wczoraj miały pracować, nie były w stanie wyjechać na drogi gminne. Jedna wylądowała w rowie. Nie wyjechały także autobusy szkolne do gminnych szkół.