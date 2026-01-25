Gubin leży nad dwoma rzekami – graniczną Nysą Łużycką i wpadającą do niej Lubszą. Obie potrafią być groźne i nie jeden raz dały tego dowody. Ochrona przeciwpowodziowa jest więc jednym z priorytetów samorządu Gubina.

– Gdy tylko pojawiają się możliwości administracyjne i finansowe, zaraz staramy się korzystać, by podnieść bezpieczeństwo naszych mieszkańców przed wielką wodą – mówi Zbigniew Bołoczko, burmistrz Gubina.

Ostatnie wezbrane wody Nysy Łużyckiej, we wrześniu 2024 roku, oszczędziły Gubin. Mieszkańcy pamiętają jednak o tragicznych powodziach z roku 2010 i 1997.