Koszykarze REWE Digital Poland SKM-u Zastalu Zielona Góra przegrali z Eneą Basketem Poznań 72:82 w ostatnim meczu trzeciego turnieju rundy zasadniczej Centralnej Ligi Juniorów, który odbył się w Zielonej Górze.

Generalnie spotkanie było dość wyrównane, chociaż poszczególne kwarty minimalnie wygrali goście z Wielkopolski – 20:17, 18:17, 22:20, 22:18. Po pierwszej połowie Basket prowadził 38:34, a w 37 min ekipa z Poznania wyszła już na 75:61, ostatecznie zwyciężając różnicą 10-ciu „oczek”.

To jedyna porażka gospodarzy w tej imprezie, którzy wcześniej pokonali Pyrę AZS Szkołę Gortata Poznań (86:73) oraz PGE Spójnię ZS2 Stargard (82:65). Enea Basket Poznań wygrał za to wszystkie trzy swoje pojedynki. Wcześniej pokonał WKK Wrocław 80:78 oraz Śląsk Wrocław 65:61.