Ferie z przyrodą – to tytuł warsztatów, pokazów i zajęć laboratoryjnych, które odbędą się podczas tegorocznych ferii w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Jednostka Centrum Nauki Keplera szykuje się na przyjęcie gości w czasie zimowej przerwy w nauce. Zajęcia realizowane będą od wtorku do piątku o godzinie 12.00 i 16.00. Mówi dr Krystyna Walińska, kierownik placówki:

W placówce przy ul. Dąbrowskiego niebawem uczestnicy warsztatów będą odbywać zajęcia w nowych salach laboratoryjnych. – Zaczynamy modernizację – dodaje Krystyna Walińska:

W związku z modernizacją, w tym kwartale, nie odbywają się zajęcia dedykowane. Ferie w Centrum Przyrodniczym będą realizowane między 17 a 27 lutego.