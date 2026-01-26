Samorządowcy Jasienia, Tuplic i Trzebiela zabiegają o modernizację drogi wojewódzkiej nr 294. Trasa łączy te gminy z drogą krajową nr 12.

Droga wojewódzka jest tak wąska, że jeden mijających się pojazdów musi zjeżdżać na pobocze. Kilka miesięcy temu z ust zainteresowanych samorządowców padło nawet ostrzeżenie o możliwości zablokowania drogi.

– Na 100-metrowym odcinku, tuż obok naszego urzędu drogę poprawiono, ale na tym się skończyło – martwi się Tomasz Sokołowski, wójt Trzebiela.

W ocenie Zarządu Dróg Wojewódzkich ruch na drodze 294 jest mniejszy niż na innych drogach wojewódzkich i dlatego w najbliższym czasie nie możliwości kompleksowego remontu trasy.