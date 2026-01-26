W Barcikowicach nie powstanie sporne osiedle domków jednorodzinnych.

22 stycznia br. Prezydent Marcin Pabierowski umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji.

Przypomnijmy, że sprawa osiedla domków jednorodzinnych, które miało powstać w Barcikowicach, podzieliła mieszkańców i radnych a urząd postawiła w bardzo niewygodnej sytuacji.

Konflikt zaczął się w lutym ubiegłego roku. W social mediach pojawiła się informacja o budowie osiedla na 312 domów, które ma powstać w szczerym polu, na terenie bagiennym, który znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Śląskiej Ochli”. Ponadto bezpośrednio pod terenem planowanej inwestycji znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 301 o znaczeniu strategicznym dla kraju.

W marcu odbyło się spotkanie z Prezydentem Marcinem Pabierowskim, który obiecał mieszkańcom i społecznikom zlecenie przez miasto dodatkowej ekspertyzy z zakresu hydrogeologii, geologii i zakresu wpływu inwestycji na stosunki wodne. Ekspertyzę zlecono w czerwcu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie.

Sprzeciw społeczników i części mieszkańców dotyczył obaw o zanieczyszczenie głównego zbiornika strategicznego i zaburzenia stosunków wodnych tego terenu. Społecznicy wskazywali ponadto rozrastanie się osiedla dzięki precedensowi tz. wuzetki.

