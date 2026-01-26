Bardzo trudna sytuacja na drogach i chodnikach. Na północy i w środkowej części regionu miejscami pada marznący deszcz powodujący gołoledź. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 10:00 dla przeważającej części regionu i do 15:00 dla powiatów gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego.

Nawierzchnie dróg krajowych w regionie w większości są czarne i mokre, tylko na kilku odcinkach zalega błoto pośniegowe. Za to na drogach wojewódzkich i niższych kategorii prawdziwy armagedon. Lokalną śliskością trzeba się liczyć wszędzie, a najgorsza sytuacja jest na odcinkach dróg wojewódzkich: Drezdenko-Wieleń, Krosno Odrzańskie – Świebodzin, Sulechów Skąpe, Szklarka Radnicka – Nietkowice – Sulechów – Sława – Wschowa, Buchałów – Leśniów Wielki – Wysokie, Gubin – Biecz, Kosierz – Bobrowice – Lubsko – Żary, Dąbie – Lubiatów – Bogaczów – Nowogród Bobrzański – wszędzie tu występuje gołoledź. Podobna sytuacja na trasie Świebodzin – Babimost i na obwodnicy Babimostu, Okunin – Nowe Kramsko – Babimost, Babimost – Kargowa i Kargowa Świętno. Warstwa lodu na nawierzchni także na drodze dojazdowej do portu lotniczego Zielona Góra – Babimost.

Na północy regionu opady jeszcze nie ustały. Policja potwierdza – jest cała masa stłuczek. Niebezpiecznie jest na zakrętach i podjazdach pod górkę, na drogach gruntowych i osiedlowych. Z niektórych miejsc wyjazd praktycznie jest niemożliwy. Piesi ślizgają się na chodnikach i szukając lepszej przyczepności wchodzą na jezdnię i pasy zieleni.