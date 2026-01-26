Ponad 183 miliony złotych – tyle do tej pory zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 34. finału zbierano pieniądze na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci.
Ostateczna kwota zebrana podczas finału danego roku podawana jest zwykle w marcu. Część licytacji w ramach WOŚP trwa bowiem do pierwszej dekady lutego. Przed rokiem Orkiestra zebrała 289 milionów złotych.
