Żarski magistrat podpisał umowę na termomodernizację budynku filii Miejskiego Przedszkola numer 10 „Bajka”. Zadanie wykona firma ze Szprotawy. Koszt inwestycji to 2 miliony złotych. Część pieniędzy pochodzi ze środków unijnych.

Obiekt przy ulicy Częstochowskiej od dawna czekał na przeprowadzenie wymaganych robót. – Cieszy nas bardzo, że zadanie będzie realizowane. Oprócz walorów estetycznych zmniejszy się także koszt utrzymania budynku. Zakres inwestycji jest naprawdę szeroki – mówi burmistrz Żar Edyta Gajda:

Wykonawca ma 6 miesięcy na wykonanie zadania.