Szpital im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie od dłuższego czasu realizuje projekt, który ma zwiększyć efektywność, dostępność i jakość ochrony zdrowia.

Projekt przewiduje utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego wraz z wymianą mammografu, ponadto modernizację bloku operacyjnego, a także przebudowę oddziału rehabilitacji i zakładu fizjoterapii.

– Prace wykonywane są etapami. Pierwszy z nich już za nami – mówi Agnieszka Szeląg, wicestarosta zielonogórska.

Trwają natomiast przygotowania do ogłoszenia przetargu na rozbudowę bloku operacyjnego. Pracownia rezonansu magnetycznego powstanie zaś do końca czerwca.

Cały projekt dofinansowany jest z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.