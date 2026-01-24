Futsalistki AZS-u UZ Zielona Góra przegrały na wyjeździe z UKKS-em Katowice 2:5 w drugim meczu rewanżowej I ligi.
Do przerwy panował bezbramkowy remis. W drugiej połowie gole dla zielonogórzanek zdobyły Barbara Kowalska i Paulina Weryszko.
Futsalistki AZS-u UZ Zielona Góra przegrały na wyjeździe z UKKS-em Katowice 2:5 w drugim meczu rewanżowej I ligi.
Do przerwy panował bezbramkowy remis. W drugiej połowie gole dla zielonogórzanek zdobyły Barbara Kowalska i Paulina Weryszko.
Z różnym szczęściem lubuscy koszykarze rywalizowali dziś w II lidze oraz ogólnopolskich rozgrywkach młodzieżowych. Drugoligowy Kangoo Basket Gorzów pokonał u siebie...
45 wolontariuszy będzie kwestować w czasie niedzielnego finału WOŚP na ulicach Wschowy. Po południu w miejscowym domu kultury odbędą się...
Rozpoczyna się drugi etap przebudowy drogi Bytom Odrzański - Królikowice. Powiat nowosolski otrzymał na ten cel ponad 10 milionów złotych...
W Nowej Soli powstanie nowy most. Zarząd Województwa lubuskiego podjął taką właśnie decyzję. Inwestycja otrzyma ponad 80 milionów złotych unijnej...
Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni Zielona Góra po wczorajszej wygranej z PGE Fibrain AZS Politechnikę Rzeszów 6:4 , dziś w kolejnym...
Siatkarze Olimpii Sulęcin pokonali we własnej hali Krishome Września 3:2 (25:22, 25:18, 22:25, 16:25, 15:13) w meczu 16 kolejki spotkań...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra