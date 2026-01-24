Futsalistki AZS-u UZ Zielona Góra przegrały na wyjeździe z UKKS-em Katowice 2:5 w drugim meczu rewanżowej I ligi.

Do przerwy panował bezbramkowy remis. W drugiej połowie gole dla zielonogórzanek zdobyły Barbara Kowalska i Paulina Weryszko.