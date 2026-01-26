Brody znane są m.in. z pięknego pałacu, wybudowanego przez hrabiego Bruhla. Wciąż trwa remont rezydencji. Ale za pałacem jest park i jezioro, które kiedyś tworzyły całość krajobrazową. Akwen jest we władaniu Wód Polskich. Samorząd Brodów chciałby jednak wykorzystać teren wokół jeziora, aby stworzyć tam strefę rekreacyjną dla mieszkańców i turystów.

– Ten teren wokół jeziora jest nasz. Możemy więc go wykorzystać dowolnie, choć pamiętając o konieczności współpracy z konserwatorem – mówi Beata Kowalczuk, burmistrzyni Brodów.

Samorząd Brodów chciałby stworzyć możliwość pływania po jeziorze łódkami czy kajakami. Nie ma w planach miejsca do kąpieli, bo jezioro jest zamulone i zbyt płytkie.