W wyniku niedzielnego (14 listopada) ataku na plaży Bondi w Sydney w Australii zginęło 10 osób, w tym jeden z dwóch zamachowców; rannych zostało co najmniej 18 osób, poszkodowani są dwaj policjanci – przekazały portal australijskiego nadawcy ABC, brytyjski dziennik „Guardian” i agencja Reutera, powołując się na policję stanu Nowa Południowa Walia.

Policja ostrzegła, że w okolicy zdarzenia występuje zagrożenie wybuchem. Pirotechnicy starają się rozbroić improwizowany ładunek wybuchowy.

Dwie osoby zatrzymane po strzelaninie

Dwie osoby zatrzymano w niedzielę w związku ze strzelaniną na plaży Bondi w Sydney w Australii – przekazała agencja Reutera.

Z nagrań emitowanych przez australijskie stacje telewizyjne wynika, że rannych zostało wiele osób. Portal stacji ABC Australia przekazał, że do szpitali przewieziono co najmniej 13 rannych, a wielu innym poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu.

Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru

– poinformowała policja stanu Nowa Południowa Walia w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Police are responding to a developing incident at Bondi Beach and are urging the public to avoid the area. Anyone at the scene should take shelter. Police are on scene and more information will be provided when it comes to hand. pic.twitter.com/0oNDxplNzx — NSW Police Force (@nswpolice) December 14, 2025

Portal dziennika „Sydney Morning Herald” podał, że wiele osób zostało rannych. „Widziałem co najmniej 10 osób leżących na ziemi i wszędzie krew

– powiedział gazecie świadek strzelaniny.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

Alex Ryvchin z organizacji australijskiej społeczności żydowskiej powiadomił w wywiadzie dla stacji Sky News, że do strzelaniny doszło podczas uroczystości na plaży z okazji żydowskiego święta Chanuka, które rozpoczęło się o zachodzie słońca.

Jeśli zostaliśmy celowo zaatakowani w ten sposób, to jest to coś, czego nikt z nas nie był w stanie sobie wyobrazić. To straszna rzecz

– powiedział, dodając, że jego doradca ds. mediów został ranny w wyniku ataku.

Prezydent Izraela Icchak Hercog przekazał, że australijscy Żydzi zostali zaatakowani przez terrorystów, gdy zapalali chanukową świecę na plaży.

Our hearts go out to our Jewish sisters and brothers in Sydney who have been attacked by vile terrorists as they went to light the first candle of Chanukah. I just spoke to David Ossip, the President of the NSW Jewish Board of Deputies, who was speaking at the event as the… pic.twitter.com/9SivHY0Hep — ???? ????? Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 14, 2025

Filmy krążące w serwisie X wydawały się pokazywać ludzi na plaży Bondi, którzy rozbiegli się, gdy rozległy się strzały i syreny policyjne. Inne nagranie przedstawia dwóch mężczyzn przyciskanych do ziemi przez umundurowanych policjantów.

?? Terrorists opened fire on people during Hanukkah celebrations in Australia A shooting occurred at Bondi Beach in Sydney. Witnesses reported hearing up to 50 shots, according to The Sydney Morning Herald. Police have detained two suspects, and the operation is ongoing. One… pic.twitter.com/li5zDB6e85 — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025

Jesteśmy świadomi trwającego incydentu w rejonie Bondi. Wzywamy osoby przebywające w pobliżu do śledzenia informacji przekazywanych przez policję

– powiedział nie wymieniony z nazwiska rzecznik premiera Anthony’ego Albanese.

Shocked by the tragic attack at Bondi Beach. I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims. Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere. We are united against violence, antisemitism and hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025

Pogotowie ratunkowe stanu Nowa Południowa Walia poinformowało, że na miejsce zdarzenia na plaży Bondi wysłano ponad 25 zastępów służb, w tym zespoły medyczne, karetki pogotowia, helikoptery i jednostki specjalne.

Szef MSZ Izraela: przed atakiem w Sydney rząd Australii otrzymał liczne sygnały ostrzegawcze

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar oświadczył w niedzielę po ataku w Sydney, w którym zginęło co najmniej dziewięć osób i jeden z dwóch zamachowców, że przed tym zamachem do rządu Australii docierały liczne sygnały ostrzegawcze. Saar zasugerował, że zostały one zlekceważone.

