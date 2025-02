III nagroda ex aequo w zorganizowanym przez Radio Zachód Ogólnopolskim Konkursie Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz.

To opowieść o marzeniach, chorobie i poświęceniu, muzyce i dążeniu do niemożliwego. Błędna diagnoza lekarska pozbawiła go wielu życiowych szans. W wieku 14 lat, po badaniu słuchu okazało się, że Grzegorz Płonka nie jest jak sądzono w spektrum autyzmu. Ma jedynie niedosłuch. Grając na fortepianie próbował zakomunikować światu, że jego umysł pracuje normalnie. Jeszcze przed wszczepieniem implantu słyszał dźwięki proste, czyli takie jak wydaje z siebie instrument. Ma świadomość, że stracił 7 lat edukacji, której nie da się już odrobić. Nie poddaje się jednak goniąc stracony czas.

Dziś Grzegorz Płonka ma za sobą wiele występów przed publicznością. Jest też zapraszany do różnych mediów i tam dzieli się historią swojego życia dając nadzieję innym. Został też laureatem I Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Dzieci, Młodzieży i Dorosłych z Zaburzeniami Słuchu „Ślimakowe Rytmy.Nazwano go „Beethovenem z Murzasichla”,bo tam mieszka, a piękną pianistyczną interpretację chwalili znani muzycy i krytycy. Powstał też pełnometrażowy film oparty na jego biografii, poruszający debiut Bartosza Blaschke- wzruszająca opowieść o miłości, pokonywaniu życiowych trudności i spełnianiu marzeń. Obraz zdobył Nagrodę Publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Grzegorz Płonka na potrzeby reportażu skomponował muzykę i nagrał zegary, które ją stworzyły.

BEATA KWIATKOWSKA jest dziennikarką Radia 357 i miesięcznika „Kino” i autorką podcastów. Tworzy reportaże, różne formy audio i słuchowiska. Prezentuje twórców i zjawiska kulturowe. Najchętniej zajmuje się tematyką filmową i reportażem społecznym. Nominowana do nagrody Grand Press w 2016 i 2020 roku.

