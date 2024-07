Dodał jednak, że biało-czerwoni nie mają się o co martwić, bowiem i on, i Włodarczyk mają silne ręce, więc flaga będzie w dobrych dłoniach.

Eliminacje we wspinaczce na czas zaplanowane są na 5 sierpnia, a faza pucharowa do finału włącznie zostanie przeprowadzona dwa dni później.

Biało-czerwoni praktycznie od 2016 roku należą do głównych faworytów do złota w siatkówce , ale pięć poprzednich startów w igrzyskach kończyli na ćwierćfinale. Teraz do historycznego złota drużyny Jerzego Huberta Wagnera z 1976 roku z Montrealu ma nawiązać ekipa pod wodzą Serba Nikoli Grbica, który zna smak olimpijskiego triumfu jako zawodnik.

Najważniejsze pytania dotyczące startów przedstawicieli „królowej sportu”, to czy po czwarte z rzędu złoto w rzucie młotem sięgnie Anita Włodarczyk , która była bezkonkurencyjna w Rio de Janeiro w 2016 i Tokio w 2021 roku, a w 2012 w Londynie przegrała co prawda z Tatianą Łysenko, ale Rosjanka została zdyskwalifikowana, gdyż udowodniono jej stosowanie niedozwolonego wspomagania.

U kobiet wielką faworytką będzie „królowa Paryża” Iga Świątek, która w czerwcu po raz czwarty zwyciężyła we French Open. Ostatniej porażki na tych kortach doznała 9 czerwca 2021 roku. Olimpijski finał zaplanowany jest na 3 sierpnia we wczesnych godzinach popołudniowych.

Po poprzednich igrzyskach wzięła rozbrat ze sportem, który trwał dwa lata. Wróciła przed rokiem i zachwyciła formą w mistrzostwach świata – triumfowała w czterech konkurencjach, a w jednej była druga, powiększając tym samym kolekcję medali z imprez tej rangi do 30, w tym 23 złotych. Jej dorobek uzupełniają cztery srebrne oraz trzy brązowe, co czyni ją rekordzistką wszech czasów.

Według informacji z PKOl nie było to ostatnie ślubowanie polskich sportowców, na złożenie przysięgi wciąż czekają m.in. kolarka Katarzyna Niewiadoma czy golfista Adrian Meronk. Mają oni ślubować w Domu Polskim, możliwe jednak, że część zawodników będzie to robić w wiosce olimpijskiej. Ma tak być w przypadku zawodników rezerwowych, którzy również muszą złożyć ślubowanie, jeśli będą włączani do składu. Wówczas dla usprawnienia procedury i ułatwienia, będą to robić tuż przed startem.

Obiekt ma służyć przedstawicielom mediów, a także kibicom do spotkań z biało-czerwonymi sportowcami. Ma to być nie tylko miejsce rozmów z głównymi bohaterami igrzysk, przestrzeń jest również dedykowana do odpoczynku oraz jako centrum kulturalne, planowane są bowiem koncerty.

– Dom Polski ma pokazać naszą polskość, to będzie miejsce spotkań, które stworzyliśmy, by sportowcy, ich rodziny, dziennikarze oraz kibice mogli zobaczyć się i porozmawiać w dobrych, godnych warunkach. Staramy się dbać o każdy detal

– Nikomu nie trzeba mówić, że igrzyska olimpijskie to najważniejsze wydarzenie sportowe i też najważniejszy moment w życiu każdego sportowca. To wielkie marzenie każdego, kto postawił w swoim życiu na sport, aby w igrzyskach olimpijskich wziąć udział, a co dopiero zdobyć medal. Mam nadzieję, jestem przekonany, że tych medali będzie więcej niż trzy, żeby przekroczyć tę granicę. Każdemu życzę, by znalazł się na podium, w szczególności na najwyższym stopniu, żeby przeżyć tą niewyobrażalną chwilę, kiedy słyszymy Mazurka Dąbrowskiego

– Po raz pierwszy mamy Dom Polski, dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To specjalne miejsce, w którym będzie prezentowana historia polskiego sportu i polskiego ruchu olimpijskiego

Organizatorom nie sprzyjała pogoda, od rana w Paryżu padał deszcz, co przeszkadzało dziennikarzom w przeprowadzaniu wywiadów na ściankach, które ustawione były na zewnątrz. Nikt nie chciał także skorzystać ze znajdującej się w ogrodzie budynku strefy wypoczynku na leżakach oraz efektownie oświetlonego boiska do koszykówki.

W Domu Polskim w piątek (26 lipca) od wczesnych godzin porannych trwały ostatnie przygotowania do oficjalnego otwarcia. Wydarzenie było odpowiednio oprawione – na gości czekały przekąski oraz napoje, można było zrobić sobie tymczasowe tatuaże z wzorami olimpijskimi oraz Team PL, a także przystąpić do testu o wiedzy olimpijskiej.

4. W metrze paryskim ruszyła kampania reklamująca polskie miasta

W paryskim metrze trwa kampania wizerunkowa Polski przygotowana przez Polską Organizację Turystyczną. Plakaty z hasłem „następny przystanek – Polska” zachęcają do odwiedzenia Warszawy, Krakowa i innych miast, do których z Paryża można dostać się samolotem.

– Wykorzystując fakt, że do Paryża przyjedzie ponad 15 mln osób Polska Organizacja Turystyczna przygotowała kampanię wizerunkową promującą polskie miasta (…). Doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem (…) będzie paryskie metro

– powiedział PAP dyrektor ośrodka POT w Paryżu Tomasz Rudomino.

Przypomniał, że paryska kolej podziemna to 14 linii i przestrzeń reklamowa, w której można zobaczyć największe marki.

W ramach kampanii od 19 lipca rozmieszczono 200 billboardów w dwóch formatach. Graficznie nawiązują one do sposobu, w jaki w metrze zaznaczane są stacje, pomiędzy którymi przemieszcza się pociąg. Te umowne stacje na plakacie to kolejno: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań i Wrocław. Przy każdym z miast wskazano czas podróży do niego samolotem z Paryża – około dwóch godzin.

Jak wyjaśnił Rudomino, pomysł kampanii oparto na założeniu, że metro będzie „dobrym miejscem” dla promujących Polskę plakatów jako dostępny środek transportu w okresie igrzysk, gdy w Paryżu obowiązuje wiele ograniczeń. Od 22 lipca ruszyła też kampania w taksówkach – w ponad 120 pojazdach. W ocenie POT również taksówki będą środkiem transportu, po który sięgną kibice i turyści, by bezpiecznie poruszać się po mieście, gdzie obowiązują ograniczenia.

Promocja Polski skierowana jest do turystów francuskich. Ze statystyk wynika, że spośród 15 mln osób, jakie przyjadą do Paryża na igrzyska prawie 12 mln stanowić będą turyści krajowi.

Kampania jest dopasowana do specyfiki podróżowania francuskiego turysty, wynikającej z jego zainteresowań i czasu wolnego.

– Większość Francuzów, którzy do Polski przyjeżdżają – to wynika z badań – nastawiona jest na podróżowanie do miast”, chodzi o tzw. city break

– powiedział Rudomino.

Jak dodał, turysta francuski „bardzo lubi podróżować samolotem, poznawać polską kulturę, miasta, historię, zabytki, muzea”. Wypady do Polski zabierają zwykle od czterech do siedmiu dni, co pozwala np. na przelot do Krakowa czy Warszawy, przemieszczenie się pociągiem między dużymi miastami i powrót do Francji samolotem.

Kampania tzw. outdoorowa jest trudna i różni się od kampanii prowadzonych w internecie czy mediach społecznościowych – podkreślił Rudomino. Z założeń kampanii POT wynika, że w metrze paryskim można będzie liczyć na 81 mln tzw. kontaktów wzrokowych, a w taksówkach – na około 8 mln. Jako miejsce rozmieszczenia plakatów wybrano przede wszystkim korytarze, którymi pasażerowie przechodzą z jednej stacji na drugą.

Wybrano 40 stacji, głównie przesiadkowych, gdzie łącznikami przemieszcza się wielu pasażerów. Niektóre stacje są związane z najbardziej znanymi miejscami w Paryżu – to np. Opera, Montparnasse, Bastille czy Charles de Gaulle-Etoile, gdzie znajduje się Łuk Triumfalny. Inne znajdują się przy dworcach kolejowych Saint-Lazare i Gare du Nord.

– Cały rok skupiamy się na mediach społecznościowych po to, by budować wizerunek naszego kraju – pozytywny obraz, jako kraju bezpiecznego, do którego można łatwo dotrzeć” – powiedział szef POT. Teraz przesłanie do odbiorców ma brzmieć: „będziecie zmęczeni Paryżem, wszystkimi wydarzeniami sportowymi (…). Po tym sportowym lecie wybierzcie sobie przystanek, który nazywa się Polska

– dodał Rudomino.