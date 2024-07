O godz. 19.30 w piątek (26 lipca) w centrum Paryża rozpocznie się historyczna ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich – pierwsza nie na stadionie, a… na rzece. Organizatorzy zapowiadają spektakularne wydarzenie, chociaż plany popsuć im może pogoda. W stolicy Francji zapowiadany jest bowiem deszcz.

Uroczysta ceremonia otwarcia to tradycyjnie już oficjalne rozpoczęcie igrzysk olimpijskich, chociaż sportowa rywalizacja we Francji trwa od środy.

Igrzyska w Paryżu, które odbędą się dokładnie 100 lat po tym, jak francuska stolica ostatnio była areną olimpijskich zmagań, mają być „inne niż wszystkie”. Jednym, co z pewnością będzie je wyróżniało, jest ceremonia otwarcia, która po raz pierwszy odbędzie się poza stadionem. A dokładnie – na Sekwanie.

Na temat samej uroczystości nie wiadomo jednak wiele, poza tym, że rzeką na odcinku sześciu kilometrów przepłynie 115 łodzi z delegacjami sportowców, a trasa będzie prowadzić od mostu Austerliz do Pont d’Iena.

Szczegóły wydarzenia są we Francji pilnie strzeżoną tajemnicą. Kilka dni przed ceremonią w mediach pojawiły się jednak informacje, że w Paryżu wystąpią m.in. gwiazdy światowej muzyki – Lady Gaga oraz Celine Dion.

Na temat wydarzenia nic nie wiedzą także sami sportowcy, którzy mają wziąć w niej udział. Chorąży olimpijskiej reprezentacji Polski Przemysław Zamojski, który będzie pełnił tę funkcję z trzykrotną mistrzynią olimpijską w rzucie młotem Anitą Włodarczyk, jest jedynie pewny, że parada odbędzie się na barkach na Sekwanie.

– stwierdził koszykarz 3×3.

Dodał jednak, że biało-czerwoni nie mają się o co martwić, bowiem i on, i Włodarczyk mają silne ręce, więc flaga będzie w dobrych dłoniach.

O zdradzenie planów podczas konferencji prasowej została zapytana także chorąża reprezentacji USA Coco Gauff. Tenisistka rozczarowała jednak dziennikarzy, bowiem przyznała, że sama wie tylko… jaką założy marynarkę.

– Chciałabym mieć dla was odpowiedzi, ale nic nie wiem! Nie mam pojęcia, co powinniśmy robić podczas parady. Jestem pewna, że przynajmniej w dzień wydarzenia cokolwiek mi zdradzą. Jestem jednak podekscytowana tym, że będę na Sekwanie. Ze wszystkich grafik wygląda na to, że będzie to niesamowite doświadczenie