W trzech wsiach w gminie Łagów powstały punkty przeciwpożarowe. Chodzi o Kłodnicę, Troszki i Zamęt. To miejscowości położone w sporej odległości od najbliższej remizy strażackiej, stąd dojazd do zdarzenia był do tej pory dość długi. Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i z pieniędzy sołeckich sfinansować punkty ppoż. Z pomocą przyszli także strażacy.

Jak mówi młodszy aspirant Dorota Gomułka taka inicjatywa spotkała się z aprobatą mieszkańców, rady i samych strażaków.

Mieszkańcy wsi mieli także okazję uczestniczyć w pokazie i dowiedzieć się jak prawidłowo gasić ogień. Maciej Tyliszczak z komendy powiatowej straży pożarnej w Świebodzinie dodaje, że taka wiedza może się przydać praktycznie każdemu.

– Taki punkt pozwoli nam szybko zareagować w sytuacji kryzysowej – zaznacza mieszkaniec.

Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów, dodaje że z inicjatywą utworzenia punktu przeciwpożarowego wyszli mieszkańcy. – To oni zdecydowali na co przeznaczyć pieniądze sołeckie – dodaje.

Jak dodaje jeden z uczestników szkolenia przeciwpożarowego taka wiedza jest bardzo potrzebna. – Sam wiem, jak trudno jest ugasić ogień – dodaje.

Punkt przeciwpożarowy, jaki pojawił się we wsi Kłodnica, Troszki i Zamęt, zawiera m.in: 4 gaśnice, łopaty i instrukcje działania, w razie pożaru.