8 medali zdobyli lubuscy lekkoatleci podczas mistrzostw Polski do lat 16 w Słubicach. Klasyfikację medalową wygrał Agros Żary, którego reprezentanci wywalczyli trzy złote i dwa srebrne medale.

Jedno złoto trafiło do Uczniaka Szprotawa a dwa srebra do Lubusza Słubice. Trzy medale dla Agrosu – dwa indywidualne i jeden w sztafecie – wywalczył Michał Kiernożycki. To objawienie tego sezonu, rekordzista Polski i najszybszy obecnie trzystumetrowiec na świecie w swojej kategorii wiekowej. Kiernożycki wygrał dziś na tym dystansie z ogromną, bo prawie sekundową przewagą:

Do mistrzostw wrócimy jeszcze w jutrzejszym Magazynie Sportowym Radia Zachód po 21.