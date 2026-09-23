Ewa Rawa z zawodu jest nauczycielką nauczania początkowego. Była przekonana, że jej pracę zawodową wypełni nauczanie najmłodszych, jednak trafiła do kuratorium, by zostać dyrektorem wydziału, później lubuskim kuratorem oświaty. Zawsze jednak bliska była jej była historia. Jej mama była zesłana na Sybir – niestety niewiele opowiadała o swoim pobycie na nieludzkiej ziemi.

Pani Ewa zatem w 2023 roku wstąpiła do oddziału gorzowskiego Związku Sybiraków by gromadzić i popularyzować wiedzę na ten temat. Z czasem została prezesem oddziału gorzowskiego. Wraz z żywymi świadkami historii odwiedza szkoły, by przekazywać wiedzę o zsyłce Polaków na Syberię.