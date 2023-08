Porażką 40:50 z Tauron Włókniarzem w Częstochowie zakończyli ekstraligowy sezon 2023 r. żużlowcy ebut.pl Stali Gorzów Wlkp.

Przypomnijmy, że gorzowska drużyna przystąpiła do dwumeczu z Włókniarzem bez Andersa Thomsena, który tydzień temu, dzień przed pierwszym meczem doznał kontuzji wykluczającej go z jazdy. Zdaniem trenera gorzowskiego zespołu Stanisława Chomskiego, sprawa awansu do półfinału rozstrzygnęła się nie w Częstochowie, ale właśnie w pierwszym meczu w Gorzowie Wlkp.

Mieliśmy słaby początek, ale ważny jest koniec, mówił po spotkaniu menager Włókniarza Jarosław Dymek.

Mecz znakomicie rozpoczął Oskar Paluch, który wygrał nie tylko wyścig młodzieżowy, ale w czwartym wygrał m.in. z Maksymem Drabikiem.

Od dwóch zwycięstw zawody rozpoczął także Szymon Woźniak, jednak w drugiej fazie zawodów był wolniejszy od rywali.

W przeciwieństwie do Palucha i Woźniaka słabo mecz rozpoczął Oskar Fajfer.

Więcej o meczu w Częstochowie i jego konsekwencjach w magazynie „Echa sportowego weekendu”.