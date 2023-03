Siły Zbrojne RP przechodzą transformację jakościową i ilościową – MON rozbudowuje, wzmacnia i unowocześniamy nasze zdolności do działania w każdych warunkach i domenach współczesnego pola walki. Trwa intensywna modernizacja. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zamawia nowoczesny sprzęt polskiej produkcji.

1. NOWY SPRZĘT DLA WOJSKA POLSKIEGO Patrioty – czyli system obrony przeciwlotniczej. Będą odpowiadały za obronę powietrzną Polski średniego zasięgu. Polska kupiła dwie baterie Patriot i stara się o zakup kolejnych sześciu. Już trwa integracja pierwszych wyrzutni w Polsce.

– czyli system obrony przeciwlotniczej. Będą odpowiadały za obronę powietrzną Polski średniego zasięgu. Polska kupiła dwie baterie Patriot i stara się o zakup kolejnych sześciu. Już trwa integracja pierwszych wyrzutni w Polsce. Narew, czyli obrona przeciwlotnicza warstwy niższej. Wprowadzono już pierwsze egzemplarze rakietowego systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu opartego na rakietach Camm.

czyli obrona przeciwlotnicza warstwy niższej. Wprowadzono już pierwsze egzemplarze rakietowego systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu opartego na rakietach Camm. W warstwie bardzo krótkiego zasięgu na wyposażenie wojska trafiły komponenty polskiej produkcji m.in. doskonale sprawdzone w warunkach bojowych zestawy Piorun , systemy Poprad , czy zestawy artyleryjsko-rakietowe Pilica .

, systemy , czy zestawy artyleryjsko-rakietowe . Himars – to bardzo skuteczna artyleria dalekiego zasięgu. Dostawy tych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych zaczną się w tym roku.

– to bardzo skuteczna artyleria dalekiego zasięgu. Dostawy tych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych zaczną się w tym roku. F-35 – umowa na zakup 32 wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla sił powietrznych. To najnowocześniejsze samoloty wojskowe na świecie. Pierwsze myśliwce trafią do Polski już w 2024 roku.

– umowa na zakup 32 wielozadaniowych samolotów piątej generacji F-35 dla sił powietrznych. To najnowocześniejsze samoloty wojskowe na świecie. Pierwsze myśliwce trafią do Polski już w 2024 roku. Abrams – MON kupiło 250 amerykańskich czołgów Abrams w najnowocześniejszej konfiguracji M1A2 SEPv3oraz 116 czołgów Abrams starszej wersji.

– MON kupiło 250 amerykańskich czołgów Abrams w najnowocześniejszej konfiguracji M1A2 SEPv3oraz 116 czołgów Abrams starszej wersji. Wojsko Polskie konsekwentnie wzmacnia potencjał z wykorzystaniem nowoczesnych koreańskich technologii obronnych. Zawarto umowy na 1000 czołgów K2 , 672 haubice K9 , 48 samolotów bojowych FA-50 oraz 288 wyrzutni rakiet K239 Chunmoo .

, 672 haubice , 48 samolotów bojowych oraz 288 wyrzutni rakiet K239 . Kupujemy najlepsze polskie pojazdy bojowe – armatohaubice Krab i samobieżne moździerze Rak . Wkrótce będą niszczyciele czołgów Ottokar Brzoza.

armatohaubice i samobieżne moździerze . Wkrótce będą niszczyciele czołgów Siły powietrzne otrzymały nowoczesne śmigłowce s-70i Black Hawk w wersji dla wojsk specjalnych. Wkrótce do wojska trafią wielozadaniowe śmigłowce AW10 1 i AW149.

w wersji dla wojsk specjalnych. Wkrótce do wojska trafią wielozadaniowe śmigłowce 1 i MON zawarło jeden z największych kontraktów w historii polskiego przemysłu obronnego – zamówiło ponad tysiąc nowych bojowych wozów piechoty „Borsuk” .

. Wzmacnienie Marynarki Wojennej RP – MON zawarło jeden z największych kontraktów na budowę 3 fregat rakietowych w ramach programu „ Miecznik” . Na morzu służy już korweta patrolowa Ślązak i pierwsze niszczyciele min programu „ Kormoran” oraz holowniki B860 .

. Na morzu służy już korweta patrolowa i pierwsze niszczyciele min programu „ . Bayraktar – pierwszy zestaw nowoczesnych dronów rozpoznawczo-bojowych jest już w Wojsku Polskim. Łącznie umowa obejmuje 24 drony. Mamy również bezzałogowy system „Gladius”, drony MQ-9A Reaper i sprawdzone w warunkach bojowych Flyeye oraz amunicję krążąca Warmate. Wkrótce żołnierze otrzymają zestawy dronów z programu o kryptonimie „Wizjer” .

– pierwszy zestaw nowoczesnych dronów rozpoznawczo-bojowych jest już w Wojsku Polskim. Łącznie umowa obejmuje 24 drony. Mamy również bezzałogowy system drony MQ-9A i sprawdzone w warunkach bojowych oraz amunicję krążąca Wkrótce żołnierze otrzymają zestawy dronów z programu o kryptonimie . Grot – znacznie zwiększono zamówienia na doskonałe polskie modułowe karabinki. Sprawdzonych w boju Grotów, dzięki zawartym umowom i aneksom, w Wojsku Polskim będzie łącznie blisko 184 tys. Do Sił Zbrojnych RP z polskiej fabryki trafią też nowe, samopowtarzalne karabiny wyborowe umożliwiające skuteczne rażenie celów na odległościach przekraczających 800 metrów.

– znacznie zwiększono zamówienia na doskonałe polskie modułowe karabinki. Sprawdzonych w boju Grotów, dzięki zawartym umowom i aneksom, w Wojsku Polskim będzie łącznie blisko 184 tys. Do Sił Zbrojnych RP z polskiej fabryki trafią też nowe, samopowtarzalne karabiny wyborowe umożliwiające skuteczne rażenie celów na odległościach przekraczających 800 metrów. Satelity – nowe zdolności w zakresie rozpoznania obrazowego. Podpisano umowę na własne satelity, a już teraz możemy korzystać z funkcjonujących rozwiązań francuskich w tym obszarze.

2. Liczby mówią same za siebie Równolegle do intensywnej modernizacji, wzrasta liczebność Wojska Polskiego – pod koniec 2022 to 164 tys. żołnierzy. 2022 był również rekordowy pod względem powołań do zawodowej służby wojskowej – 13 742 żołnierzy to liczba największa od czasu likwidacji obowiązkowej służby wojskowej (tzw. poboru). Długofalowy cel, jakim jest osiągnięcie liczebności na poziomie co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 50 tysięcy żołnierzy WOT i 250 tysięcy żołnierzy zawodowych, jest realny i będzie konsekwentnie realizowany. MON odtwarza zlikwidowane jednostki i tworzy nowe formacje – 18. Dywizja Zmechanizowana, 1. Dywizja Piechoty Legionów – pierwsza z nich już funkcjonuje, druga właśnie się tworzy. Jej jednostki znajdą się m.in. w Białymstoku, Kolnie czy Grajewie. Od 2017 roku rozwijany jest w Polsce piąty rodzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Terytorialsi, działający pod hasłem „Zawsze gotowi, zawsze blisko” bronią i wspierają lokalne społeczności, co było szczególnie widoczne podczas pandemii, powodzi czy innych kryzysów w tym w trakcie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Powołano także w 2022 roku Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które stało się podstawą dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – ta formacja odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa w piątej domenie operacyjnej, za jaką podczas zorganizowanego w Warszawie w 2016 r. szczytu państw NATO uznano cyberprzestrzeń.

3. Służba w Wojsku Polskim – to się opłaca Wojsko jest atrakcyjnym pracodawcą, który gwarantuje jasne i perspektywiczne warunki zatrudnienia – czytelną ścieżkę kariery i coraz większe pieniądze. W 2022 r. najniższa stawka uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego wynosiła 4.560 zł – to wzrost w porównaniu do 2015 r. o 2060 zł, tj. o 82,4%. Przeciętne uposażenie jest natomiast sporo wyższe i przekracza 6.000 zł. Dochodzą do tego liczne dodatki m.in. za posiadane kwalifikacje (nawet do 5250 zł.), które wojsko pomaga również zdobywać. MON wprowadził kolejne świadczenie motywacyjne, które ma zachęcić żołnierzy do pozostawania w służbie – po 15 latach służby wojskowi będą otrzymywali dodatkowe 5 proc. uposażenia oraz dodatkowo 1 proc. za każdy kolejny rok (do maksimum 15% po 25 latach służby). Ci, którzy odbędą 25 lat służby wojskowej, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy, otrzymują dodatek w wysokości 1500 zł miesięcznie, a ci, którzy przekroczą 28 lat i 6 miesięcy służby wojskowej – w wysokości 2500 zł miesięcznie.

4. Polska silna to Polska bezpieczna – również na arenie międzynarodowej Dziś w Polsce przebywa ponad 10 000 żołnierzy sił sojuszniczych, którzy razem z naszymi wojskami, czuwają nad bezpieczeństwem. To efekt decyzji podjętych podczas szczytu państw NATO, który odbył się w 2016 r. w Warszawie. Polska stała się ważnym podmiotem na arenie międzynarodowej i wnosi aktywny wkład w budowę globalnego systemu bezpieczeństwa – wysyłamy swoje kontyngenty lądowe na Łotwę (w ramach programu NATO eFP), do Rumunii (NATO tFP) i Republiki Środkowoafrykańskiej (w ramach unijnej misji EUTM RCA), powietrzne do krajów bałtyckich (Baltic Air Policing), a także morskie, wydzielając okręty do Stałych Zespołów Sił Szybkiego Reagowania NATO. Nasza postawa, polityka i działania dyplomatyczne przekładają się na konkretne decyzje – to właśnie w Polsce powstało dowództwo V Korpusu Wojsk Lądowych USA. Od jesieni 2020 r. w Poznaniu działa wysunięte stanowisko dowodzenia tego związku, które koordynuje działania sił lądowych USA w Europie. Realizowany jest szereg znaczących inwestycji wynikających z podpisanej umowy EDCA (Enhanced Defence Cooperation Agreement) w 2020 r., między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej.