Kanada chce kupować w polskim przemyśle zbrojeniowym. Chodzi przede wszystkim o systemy bezzałogowe. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostaną podpisane w Ottawie jutro. W podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie będzie uczestniczył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister dziś wczesnym popołudniem wylatuje do Kanady, gdzie spędzi trzy dni.

Szefowi resortu obrony towarzyszy pełnomocniczka rządu ds. mechanizmu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przed wylotem do Kanady powiedziała, że Kanada jest jedynym krajem spoza Unii Europejskiej, który chce razem z Polską realizować zakupy w ramach mechanizmu SAFE:

Polska będzie realizować projekty z mechanizmu SAFE z Kanadą dopiero po zakończeniu własnych kontraktów, które chcemy finansować z unijnych pożyczek. Te, jak ogłosiła minister Sobkowiak-Czarnecka, będą podpisywane pod koniec tego tygodnia:

Polska ma zagwarantowane największe środki z unijnego mechanizmu SAFE. Mowa o niemal 44 mld euro na zakupy zbrojeniowe. Obecnie resort obrony wraz z Agencją Uzbrojenia kończy prace nad umowami, które rząd chce zrealizować z unijnych funduszy w rodzimej zbrojeniówce.