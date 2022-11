Są tematy, które czekają na swój czas. Musiało minąć blisko 20 lat, aby historia zapomnianego bohatera zbliżyła rozsianych po całym świecie potomków.

Dzięki zaangażowaniu historyków regionalistów odżyła historia uczestnika bitwy o Atlantyk sierżanta Emila Wałukiewicza. Został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari, 3 razy Krzyżem Walecznym i Medalem Lotniczym. Latał w 304 Dywizjonie Bombowym na samolotach typu Wellington.

W 1947 roku wrócił z Anglii do Polski i osiedlił się w Bytomiu Odrzańskim. To właśnie tam odnalazł swoją żonę i małego synka wcześniej przesiedlonych z Brzeżan. Życie Pana Emila w powojennej Polsce nie było łatwe. Trauma wojenna nie dawała o sobie zapomnieć i jak wielu żołnierzy fontu zachodniego był nękany przez UB i SB. Dlatego nie chciał wracać do swoich przeżyć z czasów wojny. Niewielu wiedziało, że był bohaterem wojennym.

Emil Wałukiewicz zmarł w 2002 roku. Przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności przez prawie 20 ostatnich lat spoczywał w bezimiennej mogile. Historią Pana Emila dwa lata temu zainteresowali się lokalni historycy, Państwo Maria i Andrzej Perlakowie oraz Adrian Hołobowicz. Nie tylko udało im się przywrócić pamięć o zapomnianym bohaterze, ale także dotrzeć do mieszkającej w Anglii i Brazylii rodziny lotnika. Spotkali się w Bytomiu Odrzańskim.