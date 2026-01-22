„Wszystkie macie umrzeć” audycja Marzeny Wróbel-Szały w czwartek 22.01.2026 po godz. 18.00 na antenie Radia Zachód

Dokładnie 81 lat temu, 21 stycznia 1945 roku na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego przeszły tzw. Marsze śmierci, w których zginęło kilka tysięcy kobiet.

Były to więźniarki z hitlerowskich obozów. W większości bardzo młode, kilkunastoletnie dziewczęta z m.in. z Polski, Węgier, Holandii czy Czechosłowacji.

Pod koniec stycznia w okolicach Sławy Śląskiej, Starego Jaromierza, Nowej Soli i Zielonej Góry młode kobiety, przymusowe pracownice i więźniarki ginęły z głodu, wycieńczenia i mrozu, gnane setki kilometrów m.in. do Flossenburga na Bawarii.

Pamięć o tych tragicznych wydarzeniach od lat pielęgnują m.in. Jerzy Fabiś z Kargowej i Marek Grzelka z Nowej Soli.