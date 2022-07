Ta informacja z pewnością nie ucieszy kibiców Falubazu Zielona Góra.

Patryk Dudek poinformował, że zdecydował się przedłużyć kontrakt z KS Toruń na kolejne dwa sezony. Oznacza to, że bez względu na to czy drużyna Falubazu wygra rozgrywki I ligi i powróci w sezonie 2023 r. do PGE Ekstraligi będzie musiała poczekać na powrót „Duzersa” co najmniej do 2025 r.