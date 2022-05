Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych. Potrwa on od 6 do 27 maja br. W pilotażowym programie samorządy lokalne mogą otrzymać do 20 tys. zł dofinansowania na jedno zadanie.

„Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody”

– wyjaśnił wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

Program jest skierowany do samorządów chcących wspierać lokalnych działkowców poprzez realizację zadań na rzecz rodzinnych ogródków działkowych mających służyć podnoszeniu ich atrakcyjności poprzez tworzenie różnego rodzaju infrastruktury ogrodowej.

Można np. uzyskać dotację na budowę czy remont dróg ogrodowych, alejek i parkingów. Można też spożytkować wsparcie na nowe nasadzenia, budowę sieci wodociągowej i elektrycznej, nawadnianie, oświetlenie czy ogrodzenia i monitoring.

Ponadto program zakłada dofinansowanie do przedsięwzięć związanych z funkcją rekreacyjna i wypoczynkową ogródków działkowych, m.in. poprzez budowę na ich terenie boisk wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

Z programu nie przewidziano dotacji na tzw. miękkie projekty, czyli organizację jednorazowych i cyklicznych wydarzeń o charakterze kulturalnym, religijnym, edukacyjnym, sportowym i rozrywkowym.