Zawodnicy SEVEN – Perceptus Team Zielona Góra powoli kończą okres przygotowań do sezonu 2022. Pierwszy start 3 kwietnia w Sobótce w cyklu PKO Ubezpieczenia Via Dolny Śląsk. Tydzień później 10 kwietnia, w Krośnie Odrzańskim, przyjdzie sprawdzian dla zawodników ścigających się na MTB podczas inauguracji cyklu Kaczmarek Electric MTB. Mówi menedżer grupy Seven Perceptus Jacek Starościc: