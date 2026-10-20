W Kostrzynie nad Odrą rośnie nowa strażnica. Budowa zakończy się w 2027 roku.

W Kostrzynie nad Odrą trwa budowa nowej siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Inwestycja pochłonie ponad 28 milionów złotych i ma znacząco poprawić warunki pracy strażaków oraz ich gotowość do prowadzenia działań ratowniczych.

Dziś uroczyście podpisano i wmurowano akt erekcyjny pod budowę obiektu. – To ważna chwila – mówił nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, Zastępca Komendanta Głównego PSP.

Obecnie strażacy wyjeżdżają z jednostki przy ulicy Gorzowskiej. – Ta nowa, która właśnie jest budowana, będzie nowocześniejsza i kompleksowo wyposażona – zaznaczył brygadier Dariusz Szymura, Komendant Miejski państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.

– Jednostka w Kostrzynie nad Odrą to tylko jedna z kilku nowych jednostek w województwie lubuskim – podkreślił Marek Cebula, wojewoda lubuski.

Budowa nowej jednostki straży pożarnej w Kostrzynie nad Odrą ma się zakończyć w pierwszej połowie 2028 roku. Koszt całej inwestycji to około 28 milionów 300 tysięcy złotych.

Fotorelację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na Facebooku Radia Gorzów.