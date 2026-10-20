Wykłady popularnonaukowe, zajęcia ruchowe i warsztaty kreatywne – w urzędzie marszałkowskim trwa II Forum Senioralne. Uczestniczą w nim emeryci z całego województwa. Jest to okazja nie tylko do rozmowy na temat aktualnych potrzeb osób starszych, ale także do wykonania podstawowych badań profilaktycznych.

Likwidacja barier architektonicznych oraz potrzeba organizacji spotkań integracyjnych i treningów ruchowych – to główne aspekty, które wybrzmiały z ust seniorów podczas dzisiejszego spotkania:

Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, polityka senioralna to bardzo ważna część funkcjonowania miasta:

– Chcemy zachęcić osoby starsze do zadbania o siebie i swoje potrzeby – podkreśla Małgorzata Barska, przewodnicząca Zielonogórskiej Rady Seniorów:

– To bardzo ważne, aby seniorzy nie bali się korzystać z opieki lekarzy – dodaje dr Urszula Kawalec-Hurny, lekarz geriatra i internista:

Forum potrwa do godz. 15:00. Wstęp na wykłady i warsztaty jest bezpłatny.