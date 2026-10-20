Do piątku (23 października 2026) zielonogórscy i lubuscy uczniowie mogą się rejestrować do olimpiady ZUS pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Projekt o zasięgu ogólnopolskim zapewnia zwolnienia z części egzaminów zawodowych oraz preferencyjne warunki przyjęć na studia. Mówi Agata Muchowska, regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze:

Formularz zgłoszeniowy dla szkół chętnych do udziału w bieżącej edycji jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZUS, w zakładce „Baza wiedzy”.

Harmonogram tegorocznych zmagań olimpijskich:

I etap (szkolny): 24 listopada 2026 r.

II etap (wojewódzki): 2 marca 2027 r.

III etap (finał ogólnopolski): 16 kwietnia 2027 r.