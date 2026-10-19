Wsparcie psychologiczne, profilaktyka zdrowotna czy organizacja miejskich wydarzeń – to zadania z którymi chcą zmierzyć się przedstawicielki Rady Kobiet w Zielonej Górze. Za nami kolejne spotkanie organizacji, podczas którego omówiono najbliższe plany do zrealizowania.

Przypomnijmy – w składzie rady znajduje się 15 kobiet. Są to przedstawicielki różnych środowisk i zawodów m.in. policjantka, nauczycielka czy radczyni prawna.

– Chcemy zapewnić mieszkańcom różne formy wsparcia – mówi Zofia Szozda, przewodnicząca Rady Kobiet w Zielonej Górze:

Zdaniem Anny Wierzbickiej, członkini Rady Kobiet, społeczeństwo zmaga się z różnymi problemami:

– Musimy zrobić wszystko, aby mieszkańcy byli ze sobą zintegrowani – podkreśla Elżbieta Sidorowicz, członkini Rady Kobiet w Zielonej Górze:

Spotkanie odbyło się w zielonogórskim ratuszu. Pierwsza kadencja Zielonogórskiej Rady Kobiet potrwa do 2031 roku.