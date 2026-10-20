Szefowa unijnej dyplomacji zapowiedziała pomoc dla Ukrainy i presję na Rosję w związku z jej atakami na statki na Morzu Czarnym. W ostatnich dziesięciu dniach doszło do sześciu ataków z użyciem dronów.

Kaja Kallas poinformowała, że Ukraina traci szacunkowo 60 milionów euro dziennie z przychodów z eksportu, a jest jednym z najważniejszych eksporterów produktów rolnych na świecie, w tym kukurydzy, pszenicy, jęczmienia, czy oleju słonecznikowego.

Prawie 90 procent tych towarów przewożonych jest korytarzem czarnomorskim jest to najważniejsza trasa, dzięki której ukraińskie zboże trafia na rynki międzynarodowe. Rosja celowo wykorzystuje żywność jako broń i podważa globalne bezpieczeństwo żywnościowe, w szczególności w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Działania Rosji utrudniają dostarczanie żywności na stoły ludzi na całym świecie

– stwierdziła Kallas.

Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że to wymaga zdecydowanej i zjednoczonej reakcji Europy. Wśród działań wspierających Ukrainę Kaja Kallas wymieniła pomoc w dostarczaniu żywności na rynki światowe. W sprawie Rosji szefowa Komisji Europejskiej mówiła o koniecznej nieustannej presji.

Do tej pory Unia nałożyła 21 pakietów sankcyjnych na Rosję. Przewodnicząca Komisji ogłosiła w ubiegłym tygodniu prace nad 22. pakietem restrykcji, by zmusić Putina do zakończenia wojny i rozpoczęcie negocjacji.