Grzegorz Łapanowski oraz Łukasz Piszczek – to kolejni goście specjalni, którzy odwiedzili Zieloną Górę w ramach trwających Dni Polsko-Niemieckich. Wydarzenie zorganizował Uniwersytet Zielonogórski.

W trakcie spotkania studenci i uczniowie z lokalnych szkół wysłuchali opowieści dotyczących pracy w gastronomii oraz uprawia sportu poza granicami naszego kraju.

– Poprzez kuchnię jesteśmy w stanie zapoznać się z wieloma osobami i poznać ich tradycję i kulturę – mówi Grzegorz Łapanowski, kucharz:

– Warto znać kulturę innych narodowości – przyznaje Julia Kowalczykiewicz z Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego:

W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób:

Kolejne spotkanie w ramach Dni Polsko-Niemieckich odbędzie się 29 października. Na miejscu zaprezentowana zostanie sztuka młodzieży i studentów.