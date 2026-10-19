Specjaliści tłumaczyli jak wspierać rozwój przedszkolaków. W Gorzowie oficjalnie zainaugurowano działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą dla Przedszkoli.

W Gorzowie działa już specjalna placówka, która ma pomagać nauczycielom, specjalistom i rodzicom w zapewnianiu odpowiedniego wsparcia dzieciom o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. To właśnie tam każdy zainteresowany może uzyskać niezbędną pomoc – mówi Joanna Kiernik-Drzazga, neurologopeda kliniczny.

Wszystko po to, by przedszkola były miejscem przyjaznym wszystkim maluchom, również tym wymagającym specjalistycznego wsparcia. Potrzeby są duże – przyznaje Piotr kruk, dyrektor Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie.

Z okazji inauguracji działalności centrum w gorzowskiej bibliotece odbyła się konferencja, na której eksperci, w tym m.in. logopedzi czy pedagodzy, poruszyli kwestie rozpoznawania potrzeb rozwojowych najmłodszych, wspierania samodzielności oraz dbania o zdrowie psychiczne dzieci poprzez zabawę i relacje. Takie spotkania są dla nas bardzo ważne – dodaje Jolanta Talaska, dyrektor przedszkola nr 23 w Gorzowie.

Na realizację projektu miasto pozyskało 718 tysięcy złotych z Funduszy Europejskich.