Dobiega końca modernizacja ulicy Dolnośląskiej i Huculskiej w Żarach. Wartość zadania to ponad 9 milionów złotych. Samorząd otrzymał na realizację robót dofinansowanie. Obecnie firma kładzie już nową nawierzchnię.

Zakres prac obejmuje również przebudowę skrzyżowania z ulicą Kaszubską. Jak podkreśla burmistrz Żar Edyta Gajda powstała także nowa kanalizacja deszczowa oraz sieć gazowa niskiego ciśnienia. – Dopełnieniem jest nowe oświetlenie oraz nasadzenia – dodaje włodarz miasta:

Inwestycja potrwa do końca miesiąca.